Danilo’nun keyfi yerinde

GEÇTİĞİMİZ günlerde boşanma haberleri ile gündeme gelen şef Danilo Zanna geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Keyfi oldukça yerinde olan ve gazetecilerle selamlaşan şef, soruları cevapsız bıraktı.

TUNA: ÇOK HEYECANLIYIM

Derya Tuna, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü öncesinde görüntülenen Derya Tuna, "Gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu.