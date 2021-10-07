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Haberler Sarmaşık Danilo’nun keyfi yerinde

Danilo’nun keyfi yerinde

Danilo’nun keyfi yerinde

7.10.2021

GEÇTİĞİMİZ günlerde boşanma haberleri ile gündeme gelen şef Danilo Zanna geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Keyfi oldukça yerinde olan ve gazetecilerle selamlaşan şef, soruları cevapsız bıraktı.

TUNA: ÇOK HEYECANLIYIM
Derya Tuna, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü öncesinde görüntülenen Derya Tuna, "Gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu.

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