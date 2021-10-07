Danilo’nun keyfi yerinde

GEÇTİĞİMİZ günlerde boşanma haberleri ile gündeme gelen şef Danilo Zanna geçtiğimiz gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Keyfi oldukça yerinde olan ve gazetecilerle selamlaşan şef, soruları cevapsız bıraktı.
TUNA: ÇOK HEYECANLIYIM
Derya Tuna, önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü öncesinde görüntülenen Derya Tuna, "Gerçekten çok heyecanlıyım" diye konuştu.
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