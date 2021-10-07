Gencebay’dan UNESCO Photo Safari projesine destek

KÜLTÜR turizminin artması amacıyla düzenlenen UNESCO Photo Safari projesine Orhan Gencebay da destek verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışma Kurulu Başkanı Gencebay, sosyal sorumluluk projesi için İstanbul Tarihi Yarımadası'nı fotoğrafladı. Proje kapsamında gerçekleşen programa; Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, sanatçı Orhan Gencebay, TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız katıldı. Turan'a Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçisi beratının takdimi gerçekleştirildi.

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