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Haberler Sarmaşık Kalbiniz için doktorunuza görünün

Kalbiniz için doktorunuza görünün

Kalbiniz için doktorunuza görünün

7.10.2021

KARDİYOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Güngör "Kalp krizi geçiren hastaların büyük bir bölümü kriz öncesi önemli bir şikayet tanımlamaz" dedi. Güngör, "Bu nedenle özellikle risk grubunda olan kişilerin yıllık kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerekir. Menopoz dönemindeki kadınlarda, 40 yaş üzeri erkeklerde, sigara kullananlarda ve diyabet hastalarında bu kontroller çok daha fazla önem taşır" diye konuştu.
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