Çarmıklı arkadaşlarıyla buluştu

CEMİYET ve iş dünyasının tanınan simalarından Osman Çarmıklı, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı iş insanı, kısa süren alışveriş turu sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

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