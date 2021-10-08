Güçlü bağışıklık için 10 öneri

1- SELENYUM: Bağışıklığı güçlendiren bir mineral olan selenyum tüm deniz ürünleri, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk etinde bulunur.

2-C VİTAMİNİ: İyi bir enfeksiyon savardır. Kuşburnu, domates, soğan, biber, maydanoz, brokoli, ıspanak, portakal, limon, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarıdır.

3- ÇİNKO: Enerjik ve pozitif olmanıza katkıda bulunur. Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, susam, fındık, badem en iyi kaynaklarıdır.

4- KALSİYUM VE PROTEİN: Süt ürünleri protein ve kalsiyum içeriği ile ödemi azaltır, bağışıklığı kuvvetlendirir, kilo kontrolü sağlar. Yoğurt, kefir, ayran, yumurta en iyi kaynaklarıdır.

5- B 12 VİTAMİNİ: Yumurta, et, balık, süt, peynir, soya sütü ve yoğurt gibi besinlerde yoğun olarak B 12 vitamini bulunur.

6- OMEGA 3: Balıkta, cevizde, keten tohumunda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan Omega-3, bağışıklık sistemine iyi geldiği gibi, depresyon tedavisinde de kullanılır.

7- D VİTAMİNİ: En iyi kaynağı güneş olmakla beraber, D vitamininden zengin besinler; somon, yumurta, süttür.

8- PROBİYOTİKLER: Sağlıklı bir bağırsak florası için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında turşu, yoğurt, kefir, peynir ve elma sirkesi de bulunur.

9- SU: Vücuttaki toksin atımını hızlandırmak ve metabolizmanın çalışması için su, sonbaharda da vazgeçilmezdir. Günlük en az 10-12 su bardağı su içilmelidir.

10- DÜZENLİ UYKU: Geceleri düzenli uyku, sağlığın ana parametrelerinden biri. Günde 5 saatten az uyuyanlarda obezite, kalp hastalıkları ve diyabet daha fazla görülür.