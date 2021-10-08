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Güçlü bağışıklık için 10 öneri

Sonbahara geçişte metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu bağışıklık sistemi de zayıflar. İşte bu tabloyu tersine çevirecek 10 uzman önerisi...

Güçlü bağışıklık için 10 öneri

8.10.2021

1- SELENYUM: Bağışıklığı güçlendiren bir mineral olan selenyum tüm deniz ürünleri, mantar, susam, tam tahıllar, sarımsak, soğan, yumurta ve tavuk etinde bulunur.

2-C VİTAMİNİ: İyi bir enfeksiyon savardır. Kuşburnu, domates, soğan, biber, maydanoz, brokoli, ıspanak, portakal, limon, kivi gibi besinler güçlü C vitamini kaynaklarıdır.

3- ÇİNKO: Enerjik ve pozitif olmanıza katkıda bulunur. Hindi eti, kabak çekirdeği, kuru baklagiller, deniz ürünleri, susam, fındık, badem en iyi kaynaklarıdır.

4- KALSİYUM VE PROTEİN: Süt ürünleri protein ve kalsiyum içeriği ile ödemi azaltır, bağışıklığı kuvvetlendirir, kilo kontrolü sağlar. Yoğurt, kefir, ayran, yumurta en iyi kaynaklarıdır.

5- B 12 VİTAMİNİ: Yumurta, et, balık, süt, peynir, soya sütü ve yoğurt gibi besinlerde yoğun olarak B 12 vitamini bulunur.

6- OMEGA 3: Balıkta, cevizde, keten tohumunda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan Omega-3, bağışıklık sistemine iyi geldiği gibi, depresyon tedavisinde de kullanılır.

7- D VİTAMİNİ: En iyi kaynağı güneş olmakla beraber, D vitamininden zengin besinler; somon, yumurta, süttür.

8- PROBİYOTİKLER: Sağlıklı bir bağırsak florası için probiyotikten zengin beslenme ihmal edilmemelidir. Probiyotik kaynaklar arasında turşu, yoğurt, kefir, peynir ve elma sirkesi de bulunur.

9- SU: Vücuttaki toksin atımını hızlandırmak ve metabolizmanın çalışması için su, sonbaharda da vazgeçilmezdir. Günlük en az 10-12 su bardağı su içilmelidir.

10- DÜZENLİ UYKU: Geceleri düzenli uyku, sağlığın ana parametrelerinden biri. Günde 5 saatten az uyuyanlarda obezite, kalp hastalıkları ve diyabet daha fazla görülür.

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