Kuruluş Osman, muhteşem açılış bölümüyle liderliğe yerleşti

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen üçüncü sezonuna heyecanla izlenen 65'inci bölümüyle başladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

GEBELİĞİNİ ÖĞRENDİ

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı. Dizinin bu bölümde; Turgut Bey, Rogatus ve Kosses gibi yeni karakterler ilk kez seyirci karşısına çıktı. Osman Bey, Papaz Gregor'u zekice bir planla ele geçirdi. Malhun Hatun, Bala Hatun'un herkesten gizlediği gebeliğini haber aldı. Osman Bey'in operasyonunun ardından Bilecik Tekfuru Rogatus ve Harmankaya Tekfuru Kosses, İnegöl Kalesi'ne gitti. Nikola'nın, komşu tekfurlara Osman Bey'e karşı ittifak önerisi kabul gördü. Papaz Gregor'la görüşen Osman Bey, bilgisi ile Gregor'u hayli şaşırttı. Papaz Gregor'dan kendisine itimat etmesini isteyen Osman Bey, bir süre obada misafir olacağını söyledi.

KARAYEL'İ KATLETTİLER

TURGUT Bey, esir Alplerine karşılık Kosses'in kardeşi Mari'yi ele geçirdi. Kosses büyük şok yaşarken, bir oyun kurdu. Kosses, kardeşini geri alabilmek için Osman Bey'den yardım istedi. Osman Bey Mari'yi teslim aldı ve Turgut Alp'e Alplerinin sağ salim döneceğinin garantisini verdi. Boran, Göktuğ ve Cerkutay, Alplerin parmaklarının kesildiğini fark etti. Alplerle yola çıkan Boran, Göktuğ ve Cerkutay baskına uğradı, Alpler şehit edildi. Osman Bey büyük bir üzüntü yaşadı. Atı Karayel'in getirilmesini istedi ancak obaya giren bir kişi, Karayel'i katletmişti!