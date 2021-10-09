Doğal antibiyotik kuru dut

DEMİR, kalsiyum, B1, B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır. İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir. Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor. Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.