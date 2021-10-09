  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Doğal antibiyotik kuru dut

Doğal antibiyotik kuru dut

Doğal antibiyotik kuru dut

9.10.2021

DEMİR, kalsiyum, B1, B2 ve C vitamini açısından kuru dut oldukça zengindir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Ateş düşürücü etkisinin olmasının yanı sıra vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratır. İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır. Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir. Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor. Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğal antibiyotik kuru dut haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.