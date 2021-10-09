Doğanın sakinleştiricisi: Limon otu çayı

TABİATTA bulunan birbirinden faydalı otlar, bilinçli kullanıldığında çok faydalı olur. Antidepresan etkisi olan limon otu sinirden ve stresten arınmanın en bitkisel yollarından biri. Limon otu aynı zamanda uyku problemlerine de iyi geliyor. Hafızayı da güçlendiren limon otu dikkat dağınıklığını ortadan kaldırıyor. Limon otunun bir diğer faydası da enfeksiyonu temizlemesi. Limon otu idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunları çözme konusunda başarılıdır. Limon otu yağı ve çayı uçuk tedavisinde oldukça etkili. Hazımsızlığa olumlu etkisiyle bilinen limon otu ağız ve diş sağlığını da koruyor. Tabii limon otunu kullanırken, ilaç kullanımı ya da bir hastalığınız varsa doktorunuzdan onay almanızda fayda var.