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Haberler Sarmaşık Evlerine ısıtıcı aldılar

Evlerine ısıtıcı aldılar

Evlerine ısıtıcı aldılar

9.10.2021

YAKIŞIKLI oyuncu Berk Oktay ve oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift teknoloji ürünlerini inceleyerek eksiklerini giderdi. Burnundaki yara bandını fark eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Berk Oktay, "Ufak bir set kazası diyelim, önemli birşey yok çok şükür" demek ile yetindi. Yaklaşan kış sezonu için evlerine elektrikli ısıtıcı aldıklarını söyleyen çift daha sonra muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.

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