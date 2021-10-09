Kara lahana en iyi kalsiyum kaynaklarından

KARA lahana birçok besin açısından zengindir. Bir bardak pişmiş kara lahana, 5 gram lif, 4 gram protein ve günlük kalsiyum ihtiyacının %27'sini içerir. Aslında, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli ve soya fasulyesi ile mevcut en iyi kalsiyum kaynaklarından biridir. Bitki kaynaklarından yeterli miktarda kalsiyum alımı kemik sağlığını artırabilir. Kara lahananın içeriği antioksidanlar bakımından zengindir ve bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.