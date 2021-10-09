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Haberler Sarmaşık 'Kimsenin ahına girilmemeli'

'Kimsenin ahına girilmemeli'

’Kimsenin ahına girilmemeli’

9.10.2021

Genç oyuncu Aygün Aydın, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Hakan Sabancı ile yaşadığı sıkıntılı süreçten dolayı 3 gün hapis cezasına çarptırılan Aydın, mahkemeden çıkan kararla haklılığını ıspatladığını söyledi. Hakan Sabancı hakkında çıkan hapis kararıyla ilgili konuşan Aydın, "Kimsenin ahına girilmemesi gerek. Karşı tarafa tüm samimiyetimle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve umarım bir daha iki taraf da bu durumlara düşmek zorunda kalmaz diyorum" dedi.

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