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Haberler Sarmaşık Aleyna dünya listelerinde!

Aleyna dünya listelerinde!

Aleyna dünya listelerinde!

10.10.2021

Amerikalı dünyaca ünlü dj/producer Dillon Francis'in yeni çıkan "Happy Machine" albümünde söylediği 'Real Love' şarkısının yayınlanmasıyla dinleyiciden tam not alan Aleyna Tilki, 36 ülkenin müzik listelerinde üst sıradan girerek adını dünyaya duyurmaya başladı. ■ ŞENOL KANTÜRK
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