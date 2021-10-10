Bir aşk ‘Hadise’si

5 aydır birlikte olan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisi gündemden düşmüyor. Önceki gün bir etkinlik çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Hadise, muhabirlerin "İstenmeyen gelin olduğunuz iddiası doğru mu?" sorusuna cevap verecekken araya sevgilisi girmişti.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Özel hayatları hakkında konuşmak istemediği dile getiren Dinçerler, Hadise ile birlikte uzaklaştı. Hadise'nin, Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği ileri sürülmüştü. Mehmet Dinçerler'in ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara Dinçerler gülerek müdahale etti ve "Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler" demişti.

Dün ise, Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı. Dinçerler ile el ele tutuştuğu fotoğrafı yayınlayan Hadise, paylaşımına sadece kalp emojisi koydu. İkilinin aşk pozu kısa sürede 597 binden fazla beğeni aldı. Dinçerler de Hadise'nin paylaşımına "İyi ki sen" sözleriyle karşılık verdi.