MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde konser veren Haluk Levent'e, Rus Kızılordu Korosu eşlik etti. Levent, Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu marşları seslendirdi. Konserde Rus marşlarına da yer verildi. Fethiye Belediyesi'nin düzenlediği konserin ilk bölümünde 135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, birbirinden güzel marşlarını seslendirdi. Daha sonra Haluk Levent, sahneye çıktı. Program büyük ilgi gördü. Öte yandan sosyal duyarlılığıyla bilinen Haluk Levent, dün İzmir'de sokağa terk edilen yaşlı ve engelli bir kadının görüntüleri üzerine harekete geçirdi. Levent, yaptığı paylaşımında; "İzmir Ahbap! Haydi!" diyerek yardım çağrısında bulundu.

■ ERDOĞAN CANKUŞ