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Haberler Sarmaşık Patron teftiste!

Patron teftiste!

Patron teftiste!

10.10.2021

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt önceki gün objektiflere takıldı. Daha önce açtığı Hirahan adlı restoranının 2. şubesini açmaya hazırlanan Demet Akalın ve Okan Kurt, inşaatı devam eden restoranlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akalın, "Hirahan'ın 2. şubesinin çalışmalarına başladık. Şuan inşaat halinde. Çok güzel bir mekan olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
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