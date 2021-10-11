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Haberler Sarmaşık 1 yıl aradan sonra yeniden buluştular

1 yıl aradan sonra yeniden buluştular

1 yıl aradan sonra yeniden buluştular

11.10.2021

DAMAK zevkine güvenen İzmirliler, çok özledikleri festival ile yeniden buluştu. İlki 2019 yılında gerçekleşen geleneksel "Büyük Efes Bağ Bozumu Festivali" 2 gün boyunca özel konuklarını ağırladı. Etkinliğe, 700'e yakın misafir katıldı. Pandemi önlemleri kapsamında düzenlene festivalde, gastronomi kültüründe üzüm ve bağcılığın yerini sağlamlaştırmak için çeşitli firmalar ve bağ sahipleri bir araya geldi. Forte Akustik Jazz konseri keyifli anlar yaşattı.

■ ERCAN AKGÜN

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