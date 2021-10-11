Ayak ağrısına karanfil yağı

AYAKLARINIZDAKİ ağrıyı dindirmek için kan akışını uyarmanız gereklidir. Kan akışını uyarmak için karanfil yağı size yardım edecektir. Yıkanan ve temizlenen ayaklara karanfil yağı ile masaj yaptığınızda kan akışı dengelenir. Kaslar gevşer ve ayaklarda oluşan ağrı ortadan kalkar. Karanfil yağını ağrıyı hissettiğiniz günlerde tercih edebilirsiniz. Karanfil ayrıca güzel kokusuyla da sizi dinlendirir.