  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ayak ağrısına karanfil yağı

Ayak ağrısına karanfil yağı

Ayak ağrısına karanfil yağı

11.10.2021

AYAKLARINIZDAKİ ağrıyı dindirmek için kan akışını uyarmanız gereklidir. Kan akışını uyarmak için karanfil yağı size yardım edecektir. Yıkanan ve temizlenen ayaklara karanfil yağı ile masaj yaptığınızda kan akışı dengelenir. Kaslar gevşer ve ayaklarda oluşan ağrı ortadan kalkar. Karanfil yağını ağrıyı hissettiğiniz günlerde tercih edebilirsiniz. Karanfil ayrıca güzel kokusuyla da sizi dinlendirir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayak ağrısına karanfil yağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.