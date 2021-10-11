Genç görünmenin yolu vitamin depolarından geçiyor

Sağlıklı bir beden ve yaşam için vitaminlere büyük iş düşüyor. Özellikle de kişinin ideal kiloya ulaşmasında belirleyici bir rol üstlenen vitaminler, metabolizmanın hızlanmasını ve kilo kaybının yaşanmasını sağlıyor. Üstelik yapılan diyetlerde yaşanan beslenme eksikliklerinin giderilmesinde de etkili olan vitaminler, kilo vermek isteyen kişilere sağlıklı bir yol sunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşegül Navdar, kilo vermeye yardımcı vitaminleri anlattı...



C VİTAMİNİ YAĞ YAKTIRIYOR

VÜCUTTA karnitin sentezinde rol oynayan C vitamini, bu sayede yağ yakımını hızlandırıyor. Çünkü karnitin, vücuttaki yağları enerjiye çevirerek kilo vermeye katkı sağlar. Özellikle de egzersizlerden önce alınan C vitamini, yağ yakılmasını kolaylaştırır. Kilo kontrolünü sağlamada önemli bir yardımcı olan C vitamini, sabah alındığı takdirde metabolizmayı hızlandırır. C vitamini bulunan besinler arasında portakal, greyfurt, kivi, çilek, maydanoz, kara lahana, brokoli, karnabahar bulunuyor.





HIZLI METABOLİZMANIN SIRRI B6

BİRÇOK açıdan faydaları olan B6 vitaminin en önemli özelliklerinin başında kilo kontrolünde sağladığı başarı geliyor. Besinleri enerjiye dönüştürmekte çok iyi olan B6 vitamini, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi daha kolay hale getiriyor. Üstelik vücudun kas kazanmasını sağlayan B6, kasların büyüme hızını arttırır. Ayrıca, kan şekerini düzenleyerek, şeker ve tatlı krizlerini önler. B6 vitamini bulunan besinler arasında baklagiller, et ve süt ürünleri, tam tahıllar, koyu yapraklı sebzeler, muz, avokado ve narenciye



B12 HÜCRE YAŞLANMASINA KARŞI KALKAN

VÜCUT ve genel sağlık için çok yararlı bir vitamin olan B12, hücre yaşlanmasının önüne geçer, sinir hücrelerini onarır. Hafıza için çok önemli olan B12 aynı zamanda vücudu kalp ve damar hastalıklarına karşı konur. Tüm bunların yanı sıra gerçek bir sağlık deposu olan B12, kilo vermede etkilidir. Sindirim kabiliyetini arttıran B12 vitamini, karbonhidratları enerjiye çevirir, yağı azaltır. Eksikliğinde hissedilen yorgunluk ve halsizliği önleyerek, metabolizmayı hızlandırır. B12 vitamini bulunan besinler; kırmızı et, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri, yumurta, deniz mahsülleri.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ACIKTIRIYOR

D vitamini eksikliği vücutta çok ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açıyor. Ayrıca insülin direnciyle de doğrudan bağlantılı olan D vitamini, eksikliği ile birlikte aşırı yemek tüketimine ve açlık hissine yol açıyor. Ayrıca bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, D vitamini eksikliği yaşayan kişilere D vitamini takviyesi yapıldığı anda belli oranda kilo kaybının yaşanması sağlanıyor. Kilo verme aşamasında ise beyne tokluk hissi mesajını ileterek büyük katkı veriyor. Şöyle ki, D vitamini yeterli oranda tüketildiğinde vücut beyne kişinin doyduğunu söyleyen leptin hormonunu gönderir. Bu durum az yiyerek tok kalmayı sağlar ve açlığa karşı direnci arttırır. Tüm bunların yanı sıra, kan dolaşımında yeterli miktarda D vitaminin bulunması, hücrelerin yağ depolama ve yağ kütlesi oluşturma faaliyetlerini yavaşlatır.