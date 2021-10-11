Kalp Yarası Brezilya’da fenomen oldu

ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Yarası, Türkiye'de olduğu kadar yayınlandığı diğer ülkelerde de büyük ilgi görüyor. Brezilyalı hayranları dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e sürpriz yaptı. Brezilyalı fanlar dizinin Ferit ve Ayşe'si Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e pasta gönderdi. Kendilerine hediyeler gönderen Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladı. Kalp Yarası, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!