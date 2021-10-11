Soğuk algınlığından mürver çayı ile kurtulun

Mürver çayı, Türkiye'de yaygın olarak bilinmese de soğuk algınlığı tedavisinde yüzyıllardır kullanılan bir bitkidir. Mürver çiçeği içerisinde bulunan viburnic asit, vücut dokularında mükemmel bir detoks etkisi yaratırken aynı zamanda terlemeye de yardımcı olur. Kanı temizleyici ve ateş düşürücü etkisi olan mürver, naneyle beraber kaynatılıp balla karıştırılarak tüketilebilir.