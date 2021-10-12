‘3T canavarı çocukları esir alıyor’

ARAŞTIRMALARA göre pandemi çocuklarda ekran bağımlılığını artırdı ve dikkat eksikliğine yol açtı. Bu artışta 3T (telefon, tablet ve televizyon) canavarına yenik düşen ebeveynlerin büyük rolü olduğunu belirten Yükselen Zeka Yayınevi Kurucusu Sabri Yaradılmış, "Ekrana maruz kalan çocukların gelişim alanlarında geri kalması ve bozukluklar yaşaması çok normal" dedi.

DÜŞÜK PERFORMANS

CALGARY Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, 24 ve 36 aylık bebeklerin ekran başında geçirdikleri süredeki artış nedeniyle davranışsal, bilişsel ve sosyal tarama testlerinde düşük performans sergilediklerini kanıtlıyor. 36 ayı aşan çocuklarda ise performansın daha da düştüğü belirtiliyor. Pandemi döneminde ebeveynlerin iş hayatının yarattığı stresi istemeden de olsa çocuklarına yansıttıklarını belirten Yaradılmış, "İş hayatının evlerden sürdürülmesi 3T canavarına kapı araladı.

Ebeveynler, 'Çocuğumun karnı doysun ya da uyusun da ben de işlerimi halledeyim' diyerek telefon, tablet ve telefonu araç olmaktan çıkardı. Bu cihazları amaç olarak kullanan ebeveynler, üzücü sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Ekrana maruz bırakılan çocukların gelişim alanlarında geri kalması ve bozukluklar yaşaması çok normal" dedi.