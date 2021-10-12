Gözünüze bakmıyorsa dikkat!

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özalp Ekinci, otizm hakkında önemli bilgiler verdi. Otizmin tedavisinin özel eğitim olduğunu belirten Prof. Dr. Ekinci, Türkiye'de çok sayıda çocuk psikiyatri hekiminin olduğunu, çok sayıda uzmanın yetiştiğini söyledi.

Prof. Dr. Ekinci, ailelerin gözlemlediği, "Bebeğim gözüme bakmıyor, bana gülümsemiyor, ilgilenmiyor, oyuncaklarla oynamak istemiyor, oyuncakları farklı şekilde kullanıyor, arabanın tekerini döndürüyor, ellerini kendi kendine sallıyor, yaşıtlarıyla oynamak istemiyor, kendi kendine duruyor" gibi durumların bir ya da daha fazla olması halinde erken teşhise ulaşmak gerektiğini söyledi.

KALITSAL TEMELLİ

PROF. Dr. Ekinci, otizmin kalıtsal temellerinin de olduğunu belirterek, en önemli özelliğinin, belirtilerinin hayatın ilk 3 yılında ortaya çıkması olduğunu, bir kişinin sonradan otizmli olamayacağını söyledi. Prof. Dr. Ekinci, tanının konulmasın ardından hızla tedavi sürecine geçilmesi gerektiğini, tedavinin de en önemli basamağının özel eğitim olduğunu vurguladı.