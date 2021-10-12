Kendini adamadan ‘Kuruluş Osman’da olmana imkan yok’

ÜÇÜNCÜ sezonuna fırtına gibi giren 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, dizinin üçüncü sezonuna yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu. 'Kuruluş Osman'ı "Her detayıyla düşünülmüş ve arkasında çok emek olan bir iş" olarak tanımlayan Aksoy, yeni bölümler için şimdiden çok heyecanlı olduğunu açıkladı.

ÇOK ÖZENLİ BİR İŞ

'KURULUŞ Osman' dizisi hakkındaki düşüncelerini belirtirken, "Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim" diyen Aksoy, "Çok sıcak karşılandım. Önceden tanıdığım arkadaşlarım da var ama karşılaşmadığım insanlar da daha önceden çalışmışız gibi hemen içlerine aldılar" dedi.

CESUR VE GÖZÜPEK

RÜZGAR Aksoy, Turgut Alp karakteri ve karaktere nasıl hazırlandığı ile ilgili ise, "Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp biraz fazla cesur, gözüpek. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor" dedi.