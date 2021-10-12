Muşmula sindirim sistemini hareketlendiriyor

MUŞMULANIN faydaları sağlığımız açısından sayısız olsa da tadını seven kişi sayısı oldukça az. Muşmulanın sindirim ve bağırsak hareketlerini canlandırması açısından uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor. Muşmula sindirim ve bağırsak hareketini kolaylaştıran diyet lifi ile doludur. Laksatif etki gösterir, özellikle kabızlık, şişkinlik ve diğer sindirim sorunlarını hafifletmekte yardımcı olur. Çekirdekleri mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesinde faydalı olmaktadır. Muşmulalardaki yüksek lif içeriğinin vücudun kan kolesterol seviyelerini düzenlediği ve karaciğer ile böbreklerin detoksifikasyonunda oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

DİĞER