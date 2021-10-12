Sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazı: C vitamini

SAĞLIKLI bir yaşam için beslenmenin dengeli olması çok önemli. Bununla birlikte C vitamini, vücudumuzun sağlıklı çalışması için en önemli besinlerden biridir. özellikle kemik gelişimi, damar sağlığı, bağışıklık ve yara iyileşmesi için önemli olan C vitamininin eksikliği durumunda birçok hastalık ortaya çıkıyor.

EKLEM AĞRISI YAPIYOR

SİNİRLİLİK, yorgunluk, eklem ağrısı ve eklem iltihabı, burun ve diş eti kanaması, diş eti iltihabı, geç yara iyileşmesi, morarma eğilimi, cilt ve saç kuruluğu, osteoporoz ve kırılgan kemikler, diş minesinin zayıflaması, enfeksiyonla savaşma yeteneğinin azalması ve iştah azalması gibi belirtiler bu duruma örnek verilebilir. Peki C vitamini açısından zengin gıdalar nelerdir?

● ÇİLEK: Çilekler, lif ve antioksidan kaynağıdır. 1 kase kadar çilek günlük alınması gereken C vitamini miktarının yarısını karşılar. Bu nedenle, haftada birkaç kez bir porsiyon (bir kase) çilek tüketilmesi önerilir.

● TURUNÇGİLLER: Turunçgiller, C vitamini denilince akla ilk gelen besin gruplarından biridir. Zaten popüler olan portakallara ek olarak, günlük diyetinize limon, greyfurt ve misket limonu gibi narenciye ürünlerini beslenmenize eklemekten çekinmeyin.

● PAPAYA: Bir porsiyon papaya (orta boy bir meyve), günlük alınması gereken C vitamini miktarının yüzde 100'ünü karşılamaya yeter. Güne daha fazla enerji ve temel besinlerle başlamak için bir smoothie veya papaya suyu hazırlayın veya yoğurtla karıştırın.

● BİBER:

Kırmızı, yeşil ve sarı gibi çeşitli renklerde biber bulunuyor. Biberler, C vitamini ve beta karoten ile dolu bir besindir. Kalp sağlığına iyi gelen koruyucu faydaları da vardır. Ayrıca gözde katarakt oluşumunu ve kan pıhtılarının oluşumunu engellerler. Özellikle kırmızı biberler C vitamini açsından oldukça zengindir.

● LAHANA: Lahanalar popüler sebzelerden biri değiller, ancak sağlığımız için birçok faydalı besinler olduğu için onları bir kenara bırakmamalıyız. Bir porsiyon pişmiş lahana 80 mg'dan fazla C vitamini sağlar, ancak faydaları burada bitmez çünkü aynı zamanda K vitamini, magnezyum, folat, potasyum ve diyet lifi içerirler.

● KOYU YEŞİL YAPRAKLILAR:

Ispanak, pazı ve roka gibi koyu yeşil yapraklılar da C vitamini açısından oldukça zengindir. Salatalarınıza, çorba ve yemeklerinize ekleyebileceğiniz bu sebzelerle C vitamini eksikliğinden kolayca korunabilirsiniz. Bunlar haricinde brokoli, kivi, rezene, üzüm, fesleğen ve Trabzon hurması da C vitamini açısından oldukça zengindir.

HANGİ HASTALIKLAR OLUŞUR?

C vitamini eksikliği, insan vücudunda çeşitli hastalıklara da yol açabilir. İşte bu rahatsızlıklar:

● İSKORBÜT: İskorbüt, ağır bir C vitamini eksikliğini ifade eder. Bu durum da çürüklere, diş etlerinde kanamaya ve halsizliğe yol açar.

● HİPERTİROİDİZM: Uzun süreli C vitamini eksikliği, tiroid bezlerinden aşırı hormon salgılanmasına yol açarak hipertiroidizme yol açar.

● ANEMİ: C vitamini, anemi gibi hastalıkları önlemek için hayati önem taşıyan demir emilimine yardımcı olur.

● DİŞ ETİ HASTALIKLARI: Düzenli C vitamini alımı sadece dişlerinizi güçlendirmekle kalmaz, diş etlerinizi de korur.

● CİLT HASTALIKLARI:

C vitamini cilt sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.