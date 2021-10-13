Ebru Sallı alışverişin keyfini çıkardı

EBRU Şallı Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Önceki gün öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Şallı, mağazaları gezerek alışveriş keyfini çıkardı. Geçtiğimiz senelerde kendi giyim mağazasını oluşturan Ebru Şallı, "Bu sene mağazam adına çok iyi geçti diyebiliriz. Mayo, bikini bu sene çok konuşuldu" dedi. Gazetecilerin 'Erkeklere yönelik bir kategori çalışması yapacak mısınız?' sorusuna ise "Erkeklere yönelik bir çalışmamız yok ama sosyal medya sayfamdan pilates derslerini izleyebilirler" dedi.

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