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Haberler Sarmaşık Esmersoy arkadaşlarıyla buluştu

Esmersoy arkadaşlarıyla buluştu

Esmersoy arkadaşlarıyla buluştu

13.10.2021

EKRANLARIN başarılı sunucularından Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Esmersoy, zarafetiyle göz kamaştırdı. Esmersoy, "Bir süredir görüşme imkanım olmayan arkadaşlarımla bugün bir araya geldik hasret gideriyoruz" dedi.
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