Esmersoy arkadaşlarıyla buluştu

EKRANLARIN başarılı sunucularından Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Esmersoy, zarafetiyle göz kamaştırdı. Esmersoy, "Bir süredir görüşme imkanım olmayan arkadaşlarımla bugün bir araya geldik hasret gideriyoruz" dedi.

DİĞER