Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

ORHAN Gencebay'ın korona virüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Gencebay'ın sağlık durumunu merak edenler ise "Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl" sorusunu araştırıyor. Usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde oğlu Gökhan Gencebay'ı evlendirdi. Oyuncu olan Gökhan Gencebay, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Seda Özmen Han ile hayatını birleştirdi. Çiftin Çırağan Sarayı'nda yapılan görkemli düğününe 300 seçkin davetli katılmıştı.

KORONA VİRÜS MÜ?

Oğlunu evlendirdiği için mutlu olan Orhan Gencebay'ın korona virüse yakalandığı iddia edildi. Korona testi pozitif çıkan Gencebay'ın hastaneye kaldırıldığı söylenirken, hayranları telaşa kapıldı. Orhan Gencebay'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Şişli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındığı iddia edildi. Şubat ayında aşı olan usta sanatçının tedbir amaçlı hastanede olduğu ifade edilrken, yakın çevresinden ise, 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede' açıklaması yapıldı.