‘Yoğun çalışıyoruz’

SAHNELERİN genç ve güzel ismi Irmak Arıcı, önceki gün yakın arkadaşı olan araştırmacı yazar Muhammet Gömük ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Irmak Arıcı ve Muhammet Gömük, kısa bir alışveriş turu sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içtiler. Güzel şarkıcı, "Bir süredir yeni şarkımız için yoğun bir çalışma temposundayız. Arada fırsatını bulunca yakın dostlarımla bir araya gelmeye çalışıyorum' dedi.

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