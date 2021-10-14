Aspirinle ilgili şaşırtan açıklama

KALP hastalıklarını önlemesi amacıyla düşük dozda tavsiye edilen aspirinle ilgili açıklama gündem yarattı. Aspirinin yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu ifade eden ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, doktorların kalp krizi veya felç riski bulunan 60 yaş ve üzeri hastalara düşük doz aspirin vermemesi konusunda uyarıda bulundu.

AÇIKLAMADA

40'lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50'li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi.