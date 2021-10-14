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Haberler Sarmaşık ‘Büyük bir aşkla hayatı değişen karakter’

‘Büyük bir aşkla hayatı değişen karakter’

‘Büyük bir aşkla hayatı değişen karakter’

14.10.2021

ATV ekranındaki üçüncü sezonuna yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve üst üste reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. Dizinin yeni oyuncularından, Mari Kosses karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz, sürprizlerle dolu bir karaktere hayat vereceğini ifade ederek karakterinin bu yolculuğunu seyircilerin keyifle ve severek izleyeceğini ifade etti.

BAMBAŞKA BİR DÜNYA

Korkmaz, 'Kuruluş Osman' dizisine dahil olmasıyla ilgili hislerini "Bir kere dönem işinde yer almak çok heyecan verici. Böyle büyük bir prodüksiyonda yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Başlarda çok heyecanlıydım ve hala o heyecanım sürüyor aslında. İnşallah karakterimin bu yolculuğunu seyirci keyifle ve severek izler" sözleriyle ifade etti. 'Kuruluş Osman'ın çekimlerini yapıldığı Bozdağ Film Platosu'na ilk kez geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen Korkmaz, "Platoya giriş yaptığınız anda ormanda kocaman bir dünya görüyorsunuz. Büyük bir prodüksiyon olarak herkes bahsediyor ama gerçekten bambaşka bir şehir ve dünyaymış" diye konuştu.

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