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ÇEŞTOB yazı uğurladı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği düzenlediği etkinlikte, birliğe bağlı otellerin ve turizm acentelerinin sahipleri ve yöneticileri ile yaza veda etti

ÇEŞTOB yazı uğurladı

14.10.2021

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞ- TOB), 'Yaza Veda Kokteyli' düzenledi. Çeşme Altın Yunus Otel'in bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, birliğe bağlı otellerin ve turizm acentelerinin sahipleri ile yöneticileri katıldı.

VERİMLİ BİR YIL OLDU
ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Demir, geçen yıla oranla hareketli bir yaz dönemi geçirdiklerini, pandemi şartlarına rağmen verimli bir yıl olduğunu dile getirdi. 3 saat süren kokteyle katılan konuklar, keyifli bir akşam geçirirken önümüzdeki yılın planlarını da konuşmadan edemedi.

ERCAN AKGÜN

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