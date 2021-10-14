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Haberler Sarmaşık Demet, kardeşi ve annesiyle alışverişte

Demet, kardeşi ve annesiyle alışverişte

Demet, kardeşi ve annesiyle alışverişte

14.10.2021

ÜNLÜ sanatçı Demet Akalın İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Annesi ve erkek kardeşiyle birlikte alışverişe gelen Akalın, uzun süre mağazaları dolaştı. Ünlü sanatçının neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Kendisini görüntüleyen muhabirlere teşekkür eden Akalın, alışveriş merkezinden ayrıldı.
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