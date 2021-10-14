Doğal şifa kaynağı bitki çayları

Bitki çayları, ülkemizde sıklıkla tüketiliyor. Özellikle havaların soğumasıyla rağbet edilen çaylar bin bir derde deva olabiliyor. Bitki çaylarının belli miktarda tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, günde 2-3 fincandan fazla bitki çayı içmenin tansiyon problemine yol açabileceğini söylüyor. Ek bir rahatsızlık durumunda doktorunuza danışarak miktar ayarlaması yapılabilir. Öte yandan miktar ve demleme süreleri de çok önemli. Demleme süresini de ortalama 3-5 dakikada tutmak gerekiyor. Peki hangi bitkinin çayı neye iyi geliyor?

PAPATYA ÇAYI SAKİNLEŞTİRİYOR

SİNİRLERİ yatıştırıcı etkisiyle doğal antidepresan olarak adlandırılıyor. Strese bağlı uyku problemleriyle savaşarak uykusuzluğun önlenmesinde yardımcı oluyor. Kadınların regl döneminde yaşadığı sancıların yatıştırılmasında fayda sağlıyor. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; papatya çeşitlerinin bazıları zehirli olduğu için, güvenilir yerlerden alınmalı.

NANE ÇAYI MİDE BULANTISINI ALIYOR

ANTİOKSİDAN özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyor. Yatıştırıcı etkisiyle mide yanması, bulantı gibi durumlarda olumlu etki yaratıyor. Reflü hastalarında mide ekşimesini azaltıyor. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle boğazın yumuşamasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı oluyor. Limonla birlikte şifasına şifa katıyor.

ZENCEFİL ÇAYI SOĞUK ALGINLIĞINI HAFİFLETİYOR

MİDE bulantısını geçiren zencefil çayı sindirimi hızlandıran etkisiyle de biliniyor. Aynı zamanda gazı azaltıp kronik ağrıları ve kas ağrılarını da hafifletiyor. Solunum yollarını açtığı bilinen zencefil, soğuk algınlığı belirtilerini hafifletiyor. Kalp ve şeker hastalığı olanların kullanmadan önce doktor tavsiyesi alması gerekir.

YEŞİL ÇAY YAĞ YAKIYOR

METABOLİZMAYI hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. 'Kateşin'in etkisiyle sindirim enzimlerinin aktivitesini yavaşlatarak, bağırsaktan emilimini azaltıp kilo kaybını artırmaya yardımcı oluyor. Düzenli tüketiminde özellikle deri altı karın yağları ve kandaki trigliseritin düşmesi üzerinde etkin rol oynuyor. Tansiyonun düşürülmesine yardımcı oluyor.

IHLAMUR ÇAYI MİKROPLARLA SAVAŞIYOR

SOĞUK algınlığı ve gribin en geleneksel tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yanı sıra öksürük için de kullanılan iyi bir destekleyici niteliğindedir. İçeriğiyle boğazda oluşan tahrişleri önlerken, ağrı kesici ve iltihap giderici etkisiyle tahrişlerin onarımına yardımcı oluyor

BEYAZ ÇAY GENÇLİK İKSİRİ

ZENGİN 'kateşin' içeriğiyle metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra yağ üretimi üzerinde baskılayıcı etki oluşturarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Antioksidan yapısıyla kanser oluşumunda önemli etkenlerden serbest radikalleri azaltarak hastalıklarla başa çıkmada etkin rol oynuyor. Kolajen yıkımını sınırlandırıp, cilde esneklik veren elastinin azalmasını önlüyor.