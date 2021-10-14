Ünlüler ‘Sağlıklı Yaşam ve Spor’ etkinliğinde buluştu

Turkcell Platinum'un ayrıcalıklarla dolu dünyası sağlıklı yaşam ve spor içerikleri ile zenginleşiyor. Turkcell Platinum'a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar eklendi. Ayrıcalıklar, koçluğunu oyuncu Ayşe Tolga'nın üstlendiği sağlıklı yaşam ve spor etkinliği ile tanıtıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM

Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin buluştuğu etkinliğe aralarında Ebru Şallı, Aslıhan Koruyan Sabancı, Mirela Cerica, Petek Ertüre, Nergis Pekuysal, Dila Bulut ve Nida Bozkurt gibi birçok isim katıldı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell Platinum'a sağlıklı yaşam ve spor ile ilgili çok özel ayrıcalıklar ve fırsatlar ekledik.

KAZANDIRAN ADIMLAR

Yeni eklediğimiz 'Kazandıran Adımlar' ve 'Kazandıran Rotalar' kurguları ile müşterilerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bizi bu özel günde yalnız bırakmayan tüm isimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.