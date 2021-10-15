TFF Millî Takım Sorumlusu Yöneticisi Hamit Altıntop, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Altıntop, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Altıntop, muhabirlere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.
Altıntop alışveriş gününde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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