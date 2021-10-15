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Haberler Sarmaşık Altıntop alışveriş gününde

Altıntop alışveriş gününde

Altıntop alışveriş gününde

15.10.2021

TFF Millî Takım Sorumlusu Yöneticisi Hamit Altıntop, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Altıntop, Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Altıntop, muhabirlere poz verdikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.
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