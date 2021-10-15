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Haberler Sarmaşık Antioksidan deposu siyah üzüm

Antioksidan deposu siyah üzüm

Antioksidan deposu siyah üzüm

15.10.2021

SİYAH üzüm, görmenin iyileştirilmesi, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, enfeksiyonların önlenmesi ve kusursuz bir cilde sahip olmak gibi sayısız avantajlar sunar. Siyah üzüm ayrıca diğer üzümlere göre daha yüksek bir antioksidan içeriğine sahiptir. Siyah üzüm kan şekeri seviyelerini kontrol eder, yaşlanmanın neden olduğu görme kaybını ve maküler dejenerasyonu önler.
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