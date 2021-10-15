AZERİ şarkıcı Günel Zeynalova, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Sezonluk alışveriş için Annesi Zohra Zeynalova ile birlikte alışveriş merkezine gelen güzel şarkıcı Zeynalova, Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" sözü hakkında yorum yaptı. Günel Zeynalova, "Kimin sonu kimin başlangıcı belli olmaz onun için fakir biriyle beraber olurum" dedi. Zeynalova'nın annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
‘Fakir biriyle beraber olurum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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