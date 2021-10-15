  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Fakir biriyle beraber olurum’

‘Fakir biriyle beraber olurum’

‘Fakir biriyle beraber olurum’

15.10.2021

AZERİ şarkıcı Günel Zeynalova, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Sezonluk alışveriş için Annesi Zohra Zeynalova ile birlikte alışveriş merkezine gelen güzel şarkıcı Zeynalova, Geçtiğimiz günlerde Çağla Şıkel'in "Fakir biriyle de aşk yaşayabilirim" sözü hakkında yorum yaptı. Günel Zeynalova, "Kimin sonu kimin başlangıcı belli olmaz onun için fakir biriyle beraber olurum" dedi. Zeynalova'nın annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Fakir biriyle beraber olurum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.