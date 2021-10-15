Protein zengini gıdalarla bağışıklığınızı güçlendirin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Nur Seda Güler, sonbaharda gribal enfeksiyonların ve korona virüsün artışa geçtiğini belirterek, bağışıklığın güçlendirilmesi için protein ağırlıklı besinler tüketilmesini önerdi. Güler, karbonhidratların kiloya yol açacağını ve bağışıklığın zayıflayacağını söyledi.

C VİTAMİNİ MUTLAKA ALINMALI

BAĞIŞIKLIĞI güçlendirmek için önerilerde bulunan Güler, "Pandemi döneminde bağışıklığımız çok önemli. Bağışıklığımızı ayakta tutabilmek için karbonhidrattan fakir proteinden zengin beslenilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirmek için C vitamini tüketimine de özen gösterilmeli. Yani meyve sebze tüketimi çok önemli. Günlük olarak minimum bir ya da iki meyve ve iki sebze tüketilmeli. Ürün çeşitliliğinin beslenmemizde bulunmasını öneriyorum. Bol su tüketimi ve mutlaka spor yapılmasını da öneriyorum. Fiziksel aktivite çok önemli. Obezite, yüksek yağ oranı nedeniyle bağışıklığımızı düşüyor" dedi.