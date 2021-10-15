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Haberler Sarmaşık Tahin toksinleri temizliyor

Tahin toksinleri temizliyor

Tahin toksinleri temizliyor

15.10.2021

MAGNEZYUM bakımından zengin olan tahin uzmanların kahvaltılarda tüketilmesini önerdiği besinler arasında ilk sıralarda yer alır. Gün boyu vücudun enerji oranını artıran tahin, ayrıca yorgunluk stres gibi sağlık sorunlarının da yaşanmasını önler. Vücutta biriken toksin ve bakteriler bir süre sonra zehirlenme oranını artırır. Tahin içerdiği birleşenler vücuttaki tüm toksinleri atmada oldukça etkilidir.
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