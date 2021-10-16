Aşıklar el ele

GÜZEL şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler geride bıraktığımız gün İstinyePark'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift dostlarıyla buluşarak yemek yedi. Bir süredir ailesiyle sorunlar yaşadığı yönünde haberler çıkan ünlü şarkıcı restoran çıkışı soruları yanıtsız bırakırken, mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisinin elini bir an olsun bırakmayan iş insanı Mehmet Dinçerler'in özel aracına binen çift, merkezden tek kelime etmeden ayrıldı.

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