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Haberler Sarmaşık ‘Bazı şarkıcılar emekliliğini ilan etmeli’

‘Bazı şarkıcılar emekliliğini ilan etmeli’

‘Bazı şarkıcılar emekliliğini ilan etmeli’

16.10.2021

ŞARKICI Duygu Güneş, yeni şarkısının çok sevildiğini söyledi ve başından geçen bir olayı anlatırken üstü kapalı göndermede bulundu. Bazı şarkıcıların emekliliğini ilan etmesi gerektiğini söyleyen Güneş, "Kulağıma gelen bazı sözlere canım sıkıldı. Yeni şarkıcıların piyasaya kabul edilmemesini isteyenler var. Ben bunları duymazdan gelerek yoluma devam edeceğim" dedi.
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