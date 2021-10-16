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Haberler Sarmaşık Limonlu su aknelerin düşmanı

Limonlu su aknelerin düşmanı

Limonlu su aknelerin düşmanı

16.10.2021

TURUNÇGİLLERDE bulunan C vitamini sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahiptir. Limon da bu anlamda oldukça fayda sağlamaktadır. Alkali yapısı sayesinde akneye neden olduğu bilinen bazı bakterileri öldürür. Sabah ılık bir suya ilave ettiğiniz limon suyunu akne, egzama ve siyah noktalara uygulayarak, kurumaya bırakın. Tortuyu zeytinyağı ve su karışımı ile durulayarak cildinizi daha güzel bir forma sokabilirsiniz.
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