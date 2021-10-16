Ödem ve şişkinlikleri atacak pratik öneriler

Çalışan insanların en çok dert yandığı konuların başında hareketsizlik ve buna bağlı ödem ve şişkinlikler geliyor. Vücudumuzdaki ödemleri basit tariflerle vücudunuzdan atabilirsiniz. Başta kesinlikle su tüketimini artırmak gerekiyor ancak bunun yanında son yıllarda oldukça popüler hale gelen detoks sularını da deneyebilirsiniz.

KARIŞIMINIZI YAPIN

Detoks suları, içlerinde genelde yağ yakımını hızlandıran besinlerle yapılıyor. Maydanoz, elma, tarçın, salatalık ve genel olarak yeşil yapraklı sebzeler barındırıyor. Kendi midenizin hassasiyetine göre bu meyve ve sebzeleri kullanarak evde kolayca kendi karışımınızı yapmak da sizin elinizde. Bu detoks karışımlarında kullanabileceğiniz gibi, ayrı ayrı da tükettiğinizde ödem ve şişkinlikleri atmaya yardımcı olan çok fazla sebze ve meyve bulunuyor.

MUZ VE NAR SUYU

SABAHLARI tüketilen yarım kase maydanoz, en etkili besinlerden biri. Maydanoz yağ yakmayı hızlandırırken, bağışıklığı da güçlendiriyor. Muz, içerdiği potasyum ile vücuttaki ödemleri yok etmeye yardımcı oluyor. Muzun bir başka faydası da vücudumuzun güzel kokmasını sağlaması. Taze nardan sıkılmış nar suyu da ödem attırıcı etkiye sahip. Fakat şeker hastalarının nar suyunu tüketirken dikkatli olması gerekiyor.

YEŞİL ÇAY

BİTKİ çayları içinde yeşil çay ödem atmaya en etkili olanı. Ancak yüksek oranda tüketmemek gerekiyor. Kalp çarpıntısı yapmaması için ya 1-2 fincan, ya da karışımların içinde tüketin.

MAYDANOZ

SABAHLARI tüketilen yarım kase maydanoz, en etkili besinlerden biri. Maydanoz yağ yakmayı hızlandırırken, bağışıklığı da güçlendiriyor.

SALATALIK

SU deposu salatalık, zayıflama ile ilgili her türlü karışımda yer buluyor. Taze olduğunda, mideyi rahatlatmaya da yardımcı oluyor.