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Haberler Sarmaşık ‘Toparlanmaya çalışıyoruz’

‘Toparlanmaya çalışıyoruz’

‘Toparlanmaya çalışıyoruz’

16.10.2021

ÜNLÜ şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol ve oğlu Burak önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Varol, "Biraz alışveriş yaptık, eve dönüyoruz" dedi. Bir süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan ailenin toparlanmaya çalıştığını dile getiren Varol, daha sonra merkezden ayrıldı.
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