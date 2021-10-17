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Haberler Sarmaşık Arkadaşıyla hasret giderdi

Arkadaşıyla hasret giderdi

17.10.2021

GÜZEL sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Kısa bir alışveriş için AVM'ye gelen Esmersoy hızla alışverişini tamamlayıp arabasında ilerlediği sırada arkadaşını gördü. Güzel sunucu, arabasından inerek arkadaşıyla ayak üstü sohbet etti ve hasret giderdi. Uzun bir süredir görüşmeyen ikiliden Esmersoy, arkadaşına sarılarak objektiflere poz verdi.
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