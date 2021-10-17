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Güzelliğe güzellik katanlar buluştu

İzmir'deki güzellik sektörü çalışanları yemekli gecede bir araya geldi. Yaklaşık 130 kişi hem iş konuştu hem de moral depoladı

Güzelliğe güzellik katanlar buluştu

17.10.2021

İzmir'deki güzellik merkezi sahipleri ve kozmetik sektörü temsilcileri, Bornova Mabed Restoran'da bir araya geldi.

Yemekli geceye katılan yaklaşık 130 kişi, mekanın lezzetli menüleri ve eğlenceli müzikleriyle keyifli saatler geçirdi.

EĞLENCELİ GECE
Gecenin sponsoru olarak Cosmetic Med Türkiye'nin kurucularından Devrim Bereketoğlu ve Özgür Özkan ile İzmir Kuaförler, Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Sezai Ayapdın'ın yer aldığı buluşmada, çoğunluğu hanımlardan oluşan güzellik sektörü işletme sahipleri ve eğitmenleri, hem iş konuştu hem de bol bol dans ederek moral depoladı.

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