  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Türkiye’ye uzanan yardım eli

Türkiye’ye uzanan yardım eli

Türkiye’ye uzanan yardım eli

17.10.2021

MÜGE Anlı ile Tatlı Sert, pek çok cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya devam ederken birçok konuda topluma yardım eli uzatıyor. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle başlatılan okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar belgesi aldı. Kızılay ile el ele verilerek başlatılan kampanya ile 43 aşevi kazandırıldı. Pati Buldular projesiyle 553 kayıp pati ailelerine teslim edildi. Müge Anlı; hayırseverlerin bağışıyla 22 bin 611 sandalye dağıttı. Anlı, 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu. 95 öğrenciye tablet, 302 bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’ye uzanan yardım eli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.