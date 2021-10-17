Türkiye’ye uzanan yardım eli

MÜGE Anlı ile Tatlı Sert, pek çok cinayeti aydınlatmaya, kayıpları bulmaya devam ederken birçok konuda topluma yardım eli uzatıyor. Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle başlatılan okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 155 bin vatandaş okuryazar belgesi aldı. Kızılay ile el ele verilerek başlatılan kampanya ile 43 aşevi kazandırıldı. Pati Buldular projesiyle 553 kayıp pati ailelerine teslim edildi. Müge Anlı; hayırseverlerin bağışıyla 22 bin 611 sandalye dağıttı. Anlı, 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımında bulundu. 95 öğrenciye tablet, 302 bilgisayar, fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı gönderildi.
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