Cam giysiler büyüledi

Denizli'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği bir defileye ev sahipliği yaptı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde kapılarını açan bienalde birçok sanatçı performanslarını sergileme fırsatı buldu. Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz olan binealde "cam elbise" defilesine 35 sanatçı katılım sağladı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi 'GlassFashion Show', ilk kez Türk cam sanatçıları tarafından Denizli'deki bienalde icra edildi. Farklı konsepte tasarlanan cam işlemeli elbiseler podyumda ilgiyle izlendi. Defileyi izleyen Denizli Büyükşehir

Belediye Başkanı Osman Zolan da, sanatçılarının çok güzel bir geceye imza attığını söyledi.

SEBAHATTİN ALP