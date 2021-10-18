‘Kavga ile benim alakam yok!’

Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren çiçeği burnunda kayınvalide derya tuna, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde yakın arkadaşı ile beraber alışveriş yapan Tuna daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti. Bazı haber sitelerinde çıkan "Komşusu ile kavga etti" haberlerine de açıklık getiren Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" dedi.