  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık ‘Kavga ile benim alakam yok!’

‘Kavga ile benim alakam yok!’

‘Kavga ile benim alakam yok!’

18.10.2021

Geçtiğimiz günlerde oğlu İdo Tatlıses'i evlendiren çiçeği burnunda kayınvalide derya tuna, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Öğle saatlerinde yakın arkadaşı ile beraber alışveriş yapan Tuna daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti. Bazı haber sitelerinde çıkan "Komşusu ile kavga etti" haberlerine de açıklık getiren Tuna, "Olayla benim hiçbir alakam yok, orada koşan bir hanımefendiyi bana benzettiler" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kavga ile benim alakam yok!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.